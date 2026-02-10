Khephren Thuram pronto al Derby d’Italia contro Marcus | Due grandi squadre sarà difficile per entrambi Papà? Forse tiferà…

Khephren Thuram si prepara per il Derby d’Italia contro Marcus. Il centrocampista del Napoli sa che sarà una partita difficile per entrambe le squadre. Alla domanda se il papà, Lilian Thuram, tiferà per lui o per Marcus, risponde con un sorriso: “Forse tiferà…”. La sfida tra le due grandi squadre si avvicina, e le emozioni sono già alte.

Khephren Thuram parla del derby d’Italia: “Sarà uno scontro difficile, ma spero che papà tiferà per me”.

Khéphren Thuram: Con Marcus non parliamo di Inter-Juve. E svela per chi tiferà papà LilianKhephren Thuram e ormai un punto fermo della Juventus, un ruolo che si e consolidato ulteriormente dopo l’arrivo in panchina di Luciano Spalletti. sportmediaset.mediaset.it

Thuram: Bello lavorare con Spalletti, mi dice di credere nella mia forza. Inter-Juve? Sarà una grande partitaIntervistato da Sky Sport, Khephren Thuram, centrocampista francese classe 2001 della Juventus, parla del rapporto con Luciano Spalletti, tecnico dei bianconeri, oltre ... tuttojuve.com

