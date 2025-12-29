Sala Consilina conferisce la cittadinanza onoraria a Lino Banfi

Il Comune di Sala Consilina ha conferito ufficialmente la cittadinanza onoraria a Lino Banfi. L’evento si è svolto ieri mattina presso l’Auditorium comunale del Polo Culturale Cappuccini, riconoscendo così il ruolo di rilievo dell’attore nella cultura italiana. La cerimonia ha rappresentato un momento di valorizzazione del legame tra il noto artista e la comunità locale.

Ieri mattina (28122025), nella suggestiva cornice dell'Auditorium comunale del Polo Culturale Cappuccini, il Comune di Sala Consilina ha ufficialmente conferito la cittadinanza onoraria all'amato attore Lino Banfi. L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Sala Consilina conferisce la cittadinanza onoraria a Lino Banfi Leggi anche: Sala Consilina, conferita la cittadinanza onoraria a Lino Banfi Leggi anche: Sala Consilina, Lino Banfi riceve la cittadinanza onoraria Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Sala Consilina conferisce la cittadinanza onoraria a Lino Banfi; A Caggiano una nuova opera di Giuseppe Isoldi dedicata al Castello Normanno; Regione Campania, si parte lunedì ma c’è ancora qualche “nodo gordiano” difficile da sciogliere; Sala Consilina conferisce la cittadinanza onoraria a Lino Banfi: «Un’emozione profonda». Sala Consilina, conferita la cittadinanza onoraria a Lino Banfi - Qui ho dei parenti e dovevo venire da tempo, soprattutto da quando purtroppo è morto giovanissimo un mio cugino, uno ... msn.com

Lino Banfi è cittadino onorario di Sala Consilina. Emozioni e sorrisi alla cerimonia di conferimento - È un giorno speciale e indimenticabile per la comunità di Sala Consilina che stamattina ha conferito la cittadinanza onoraria a Lino Banfi. ondanews.it

Salerno, il Ragù Day firmato Casa Surace fa tappa a Sala Consilina: a Lino Banfi la cittadinanza onoraria - Il 28 dicembre, in provincia di Salerno, una giornata dedicata al ragù paesano come omaggio alle aree interne e, in particolare, al Vallo di Diano: un ponte ideale tra città ... msn.com

Sala Consilina, 28 dicembre 2025 – Una giornata carica di emozione e significato per la comunità valdianese: Lino Banfi, attore amatissimo dal pubblico italiano e simbolo della cultura popolare nazionale, riceverà la Cittadinanza Onoraria della Città di Sala - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.