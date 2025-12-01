Bologna la decisione del Consiglio comunale sulla cittadinanza onoraria ad Albanese
Nel Consiglio comunale di Bologna riunito nel pomeriggio del 1° dicembre, la maggioranza ha dichiarato ricevibile – ma priva del carattere d’urgenza – la proposta avanzata dalle opposizioni per cancellare la cittadinanza onoraria conferita a Francesca Albanese. La scelta dell’Aula ha di fatto impedito il ritorno al voto sulla revoca, nonostante all’interno della stessa maggioranza non siano mancati malumori. Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega e primo firmatario dell’ordine del giorno, ha definito la posizione assunta dalla maggioranza «vergognosa» accusando la sinistra di «non voler prendere le distanze da Albanese». 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche questi approfondimenti
“Un atto incomprensibile e gravemente sbagliato“. Giorgia Meloni attacca così l’Università di Bologna, per la decisione del Dipartimento di Filosofia di negare la richiesta di avviare un corso di laurea in filosofia per i giovani ufficiali dell’esercito. La premier defi - facebook.com Vai su Facebook
Una decisione incomprensibile quella di alcuni professori dell’Università di Bologna che hanno negato a un gruppo selezionato di 15 giovani Ufficiali dell’Esercito dell’Accademia di Modena la possibilità di frequentare un corso di laurea in Filosofia, nel timore Vai su X
Consiglio comunale Bologna non revoca cittadinanza a Albanese - Durante il Consiglio comunale del pomeriggio a Bologna, la maggioranza ha votato l'ammissibilità ma ... Lo riporta msn.com
Il consiglio comunale di Bologna non revoca la cittadinanza a Francesca Albanese - Durante il Consiglio comunale del pomeriggio a Bologna, la maggioranza ha votato l'ammissibilità ma non l'urgenza dell'ordine del giorno presentato dalle opposizioni, per revocare la cittadinanza onor ... Riporta ansa.it
Bologna conferma la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese: un riconoscimento importante - Bologna mantiene la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, scatenando accesi dibattiti pubblici. Lo riporta notizie.it
"Non è urgente". Il consiglio comunale di Bologna non revoca la cittadinanza alla Albanese - Il Consiglio, dunque, ha deciso di non tornare sui suoi passi, nonostante alcuni dissensi interni alla maggioranza ... Scrive msn.com
Francesca Albanese, Bologna non le revoca la cittadinanza: “Più attenzione alle sue parole che al report sul genocidio” - Ammissibilità ma non urgenza dell’odg presentato dalle opposizioni contro la relatrice speciale Onu sui territori palestinesi occupati. Lo riporta msn.com
Bologna, revoca della cittadinanza a Albanese? La sinistra non cambia idea sull'idolo dei ProPal - Le opposizioni vogliono la revoca della cittadinanza onoraria di Bologna a Francesca Albanese, ma in ordine sparso: tre le mozioni presentate in ... Segnala iltempo.it