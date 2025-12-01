Nel Consiglio comunale di Bologna riunito nel pomeriggio del 1° dicembre, la maggioranza ha dichiarato ricevibile – ma priva del carattere d’urgenza – la proposta avanzata dalle opposizioni per cancellare la cittadinanza onoraria conferita a Francesca Albanese. La scelta dell’Aula ha di fatto impedito il ritorno al voto sulla revoca, nonostante all’interno della stessa maggioranza non siano mancati malumori. Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega e primo firmatario dell’ordine del giorno, ha definito la posizione assunta dalla maggioranza «vergognosa» accusando la sinistra di «non voler prendere le distanze da Albanese». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Bologna, la decisione del Consiglio comunale sulla cittadinanza onoraria ad Albanese