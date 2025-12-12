IVORNO | FRANTOIO MULTATO DAI CARABINIERI FORESTALI PER SCARICO ILLECITO DI ACQUE

I carabinieri forestali di Cecina hanno sanzionato il titolare di un frantoio a Castagneto Carducci per lo scarico illecito di acque di lavorazione, violando le normative ambientali. L'intervento rientra nelle attività di tutela ambientale volte a prevenire danni all'ecosistema e garantire il rispetto delle norme vigenti.

Livorno, 12 dic. – (Adnkronos) – I carabinieri del nucleo forestale di Cecina (Livorno) hanno contestato al titolare di un frantoio del comune di Castagneto Carducci una violazione della normativa ambientale relativa allo smaltimento delle acque di lavorazione delle olive. Durante un controllo in un’area rurale, i militari hanno accertato che le acque di vegetazione venivano utilizzate a fini agronomici senza seguire le procedure previste dalla legge e spandendole senza la necessaria autorizzazione. Inoltre, è stata rilevata la presenza di un corpo recettore esterno, utilizzato come scarico delle acque di lavaggio, anch’esso privo di autorizzazione. 🔗 Leggi su Citypescara.com