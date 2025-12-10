Terza categoria Coppa provinciale ultimi quarti
La serata di oggi segna l'ultimo turno dei quarti di finale della Coppa provinciale di Terza Categoria. Le sfide in programma determineranno le squadre che accederanno alle semifinali, in programma mercoledì 11 febbraio. Un momento cruciale per le squadre coinvolte, con l’obiettivo di avanzare nel torneo e avvicinarsi alle fasi finali.
Serata di Coppa provinciale in Terza Categoria, con l’ultima giornata dei quarti di finale che va in scena e decreterà chi accederà alle semifinali, in programma mercoledì 11 febbraio. Al "Tei" di Spianate la capolista del girone "B", Atletico Marginone, affronterà, alle 20.30, lo Stiava. Entrambe le squadre si trovano a 3 punti, con la Calcistica Popolare Trebesto che, ormai, è fuori dalla competizione. Alle 20.30 si giocherà anche San Lorenzo - Spianate. Anche in questo caso le due squadre sono a punteggio pieno, con il San Vito che potrà concentrarsi direttamente sul campionato. All’"Elso e Rolando Bellandi", invece, alle 21, si affronteranno Atletico Peñarol e Casciana Poggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Terza Categoria Una Coppa tutta da scoprire. Riflettori puntati sul match Cinquale-Spartak
Terza Categoria al via. È caccia ai primi punti
Sazonov, Calarco, Milza e Armani in evidenza al torneo di terza categoria a Milano
Ecco la situazione aggiornata dopo le gare del weekend in Seconda e Terza Categoria Vai su Facebook
Coppa Provinciale Terza Categoria, il quadro delle semifinali - Spazzavento infermabile, Via Nova ok ai rigori, bene Capostrada e Olmi: queste le squadre di Terza che si giocheranno la Coppa Provinciale Nella serata di mercoledì sono andati in scena i quarti di fi ... Lo riporta pistoiasport.com
Tra rigori inventati e trattenute inutili, l’Inter non è ancora matura: la vittoria del Liverpool rovina il ... ilfattoquotidiano.it
Rapina in banca da 150mila euro: ridotta la condanna in appello per uno degli imputati teleclubitalia.it
Rigore Wirtz, per CdS non va mai concesso: e arriva la critica a Rosetti internews24.com
Solaro, assicurazione falsa, proprietario truffato riceve maxi sanzione ilnotiziario.net
Traffico Roma del 10-12-2025 ore 08:30 romadailynews.it
Addio al dottor Corapi, chirurgo di grande umanità ecodibergamo.it