terza categoria coppa provinciale ultimi quarti

La serata di oggi segna l'ultimo turno dei quarti di finale della Coppa provinciale di Terza Categoria. Le sfide in programma determineranno le squadre che accederanno alle semifinali, in programma mercoledì 11 febbraio. Un momento cruciale per le squadre coinvolte, con l’obiettivo di avanzare nel torneo e avvicinarsi alle fasi finali.

Serata di Coppa provinciale in Terza Categoria, con l’ultima giornata dei quarti di finale che va in scena e decreterà chi accederà alle semifinali, in programma mercoledì 11 febbraio. Al "Tei" di Spianate la capolista del girone "B", Atletico Marginone, affronterà, alle 20.30, lo Stiava. Entrambe le squadre si trovano a 3 punti, con la Calcistica Popolare Trebesto che, ormai, è fuori dalla competizione. Alle 20.30 si giocherà anche San Lorenzo - Spianate. Anche in questo caso le due squadre sono a punteggio pieno, con il San Vito che potrà concentrarsi direttamente sul campionato. All’"Elso e Rolando Bellandi", invece, alle 21, si affronteranno Atletico Peñarol e Casciana Poggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

