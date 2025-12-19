Terza Categoria. Cral Mattei-Atlas Santo Stefano apre i quarti di Coppa.

I quarti di finale di Coppa Terminati il girone d'andata, le squadre ravennati di Terza Categoria sono pronte a sfidarsi per avanzare nelle fasi decisive. Cral Mattei-Atlas Santo Stefano apre il percorso, portando entusiasmo e competizione in questa avvincente competizione che promette emozioni e spettacolo.

Terminato il girone d’andata, è tempo di quarti di Coppa per le formazioni ravennati di Terza Categoria. Quattro gare equamente divise tra domani e domenica, sempre alle canoniche 14,30: si inizia al Villaggio Anic con Cral Mattei-Atlas Santo Stefano e, in contemporanea allo stadio Neri, Faenza Under21-Bisanzio, entrambe formazioni del girone B che al momento non sono tra le prime otto. Infatti, i giovani faentini sono al 9º posto con 18 punti mentre il Bisanzio è 11º con 14 punti. La gara di campionato, giocata lo scorso 2 novembre, si è conclusa 0-0. Sono, invece, del girone A, Mattei-Atlas, entrambe fuori dalla zona playoff, con il Mattei ultimo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

