Terrore in casa pitbull azzanna una bimba di 2 anni e la sbatte contro il muro Salvata da un 42enne
Attimi di puro terrore nella serata di ieri, 12 febbraio 2026, all’interno di un’abitazione privata a Ceccano, dove il pitbull di famiglia ha azzannato una bambina di 2 anni e l’ha sbattuta contro il muro. La piccola stava giocando in soggiorno quando il cane, improvvisamente aggressivo, ha sferrato l’attacco, facendo temere il peggio. Un uomo di 42 anni, presente in casa, è intervenuto rapidamente e ha cercato di calmare l’animale, riuscendo a salvarla prima che le ferite peggiorassero.
La piccola è stata trasferita d'urgenza al Bambino Gesù di Roma in codice giallo. Ferito anche l'uomo intervenuto per liberarla dalla presa Attimi di puro terrore nella serata di ieri, 12 febbraio 2026, all'interno di un’abitazione privata a Ceccano. Una bambina di appena 2 anni è stata violentemente aggredita da un cane di razza Pitbull, venendo salvata solo grazie al provvidenziale intervento dei familiari. L'allarme è scattato intorno alle 22:30. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Frosinone, giunti tempestivamente sul posto, l'animale si è scagliato improvvisamente contro la piccola.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
