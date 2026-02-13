Terrore in casa pitbull azzanna una bimba di 2 anni e la sbatte contro il muro Salvata da un 42enne

Attimi di puro terrore nella serata di ieri, 12 febbraio 2026, all’interno di un’abitazione privata a Ceccano, dove il pitbull di famiglia ha azzannato una bambina di 2 anni e l’ha sbattuta contro il muro. La piccola stava giocando in soggiorno quando il cane, improvvisamente aggressivo, ha sferrato l’attacco, facendo temere il peggio. Un uomo di 42 anni, presente in casa, è intervenuto rapidamente e ha cercato di calmare l’animale, riuscendo a salvarla prima che le ferite peggiorassero.