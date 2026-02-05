Nella notte di ieri, un uomo ha aggredito i sanitari del reparto psichiatrico delle Oblate. Ha sbattuto la testa di un’operatrice contro il muro e ha sequestrato alcuni membri del personale. La scena ha provocato paura e sconcerto tra chi lavora in quella struttura.

Firenze, 5 febbraio 2026 - “Ancora una nottata di terrore e violenza nei confronti degli operatori sanitari del servizio psichiatrico delle Oblate”. A denunciare l’ennesimo preoccupante episodio è l’Fp-Cgil. Il fattaccio è avvenuto la notte del 4 febbraio, quando un uomo inviato dal Deas di Careggi, denuncia il sindacato, ha preso “in ostaggio per alcune ore tutto il personale, compresa la guardia giurata che opera nel presidio”. Un utente, secondo il sindacato sconosciuto al servizio, in possesso di una richiesta di ricovero da parte appunto del Deas, “inviato alle Oblate tra l’altro senza chiarire se fossero stati eseguiti tutti gli accertamenti previsti dai protocolli concordati per queste occasioni”, ha dato in escandescenze: ha aggredito il personale sanitario, ha oltretutto sbattuto con violenza contro il muro la testa di un’operatrice ed è pure riuscito ad impossessarsi di tutte le chiavi che aprono le porte del reparto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aggredisce i sanitari, sbatte la testa di un’operatrice contro il muro e sequestra il personale. Notte di terrore e violenza nella struttura psichiatrica

