Bimba di 4 anni cade dal terzo piano terrore in casa La piccola è precipitata da un parapetto
Santo Stefano Magra (La Spezia), 1 dicembre 2025 – E’ ricoverata al Gaslini di Genova con entrambe le braccia fratturate la bimba di 4 anni che nella giornata di oggi, 1 dicembre, è precipitata dal terzo piano della sua abitazione a Santo Stefano Magra, nello spezzino. La piccola, per cause ancora da accertare, è caduta da un parapetto. Terrore in casa. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata. La bambina si trovava in casa coi genitori e i suoi fratelli più grandi. Ancora non è chiaro cosa sia successo esattamente, fatto sta che a un certo punto la piccola sarebbe sfuggita al controllo degli adulti e si sarebbe sporta troppo da un parapetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
