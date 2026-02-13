Terni l’azzeramento della giunta diventa un ‘assist’ per il Patto Avanti | Proposta concreta fondata su trasparenza e stabilità

Terni, il sindaco Stefano Bandecchi ha deciso di azzerare la giunta comunale dopo le tensioni interne e le difficoltà nella gestione del bilancio, puntando a ricostruire una squadra più compatta e trasparente. Questa mossa, che ha sorpreso molti, apre le porte a nuove alleanze e a un cambio di rotta che potrebbe rafforzare il suo mandato. Tra le novità, una proposta concreta basata su trasparenza e stabilità, che il Patto Avanti accoglie con favore.

Una ‘rivoluzione’ a sorpresa ha portato all’azzeramento della giunta municipale. Il sindaco Stefano Bandecchi ha deciso di sterzare e ripartire, dando vita a una nuova squadra amministrativa. Un ‘assist’ per il Patto Avanti, che ha mosso le proprie pedine attraverso tre distinti comunicati. A partire da Alleanza Verdi Sinistra (riportando stralci dei rispettivi interventi): “Una pattuglia di senza arte né parte, a cominciare da chi l’ha guidata dal 2023. Il disastroso epilogo dell’esperienza bandecchiana al Comune di Terni è una conclusione coerente con tutto l’andamento politico e amministrativo di questi tre anni, meno qualche eccezione.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Approfondimenti su patto avanti

Ultime notizie su patto avanti

Argomenti discussi: Bandecchi licenzia la giunta; Terni, Bandecchi azzera la giunta terremoto politico a Palazzo Spada; Colpo di scena a Palazzo Spada: Bandecchi azzera la giunta. Decisione a sorpresa; Terni, Bandecchi e la giunta azzerata: Non è dare una 'sveglia', è una scelta. I nuovi nomi entro 10 giorni. Le reazioni dell'opposizione.

Terni, Bandecchi e la giunta azzerata: Non è dare una 'sveglia', è una scelta. I nuovi nomi entro 10 giorni. Le reazioni dell'opposizioneIl sindaco resta fermo sulla decisione: Non sono un populista di destra, io sono uno snob di destra. La riunione con la maggioranza ... corrieredellumbria.it

Terni, trema la giunta Bandecchi: il sindaco convoca riunione urgente di maggioranza. Azzeramento in vistaLa seduta del question time del consiglio comunale di Terni interrotta bruscamente per inderogabili esigenze legate alla giunta comunale. E trema l'esecutivo a Palazzo Spada. Con il sindaco Stefano Ba ... corrieredellumbria.it

La destra fa propaganda e prende ordini da Roma, il Patto Avanti pensa ai fatti e continua a stringere rapporti con i territori per ascoltare, portare proposte e cambiare davvero l'Umbria Sala piena ieri sera all'Auditorium San Domenico di Foligno per il primo de - facebook.com facebook