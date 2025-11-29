Crisi in maggioranza il sindaco aggiusta il tiro sull' azzeramento della giunta | Ritirerò le deleghe
"Prendo atto di crisi e che non abbiamo più la maggioranza. Quindi da lunedì aprirò lo stato di crisi. Azzererò la giunta e aprirò un tavolo di consultazioni. Se ci sono condizioni per continuare ad amministrare bene, altrimenti ne prenderemo atto", queste le parole pronunciate dal sindaco di.
Nel corso del consiglio comunale di domani invece, i gruppi Red e Dp secondo le indiscrezioni di queste ore, potrebbero leggere un documento politico critico, chiedendo l'azzeramento della Giunta e l'apertura ufficiale della crisi di maggioranza
Reggio Calabria. Crisi nella maggioranza: il sindaco Giuseppe Falcomatà apre al confronto dopo richieste di sette consiglieri
Crisi in maggioranza, il sindaco aggiusta il tiro sull'azzeramento della giunta: "Ritirerò le deleghe" - Trombetta: "Rilevo che la crisi non deriva da scelte sull'amministrazione ma dagli scontenti delle elezioni regionali.
Un 'anche' ferma il Consiglio: nuova crisi per la giunta Lagalla - Ancora crisi al Consiglio Comunale che per la seconda volta consecutiva, nel giro di 48 ore, non ce l'ha fatta.
Palermo, Lagalla sotto attacco: tensioni nella maggioranza dopo il caso del dipendente Rap - Oggi è iniziato ufficialmente il fuoco amico della maggioranza nei confronti del sindaco di Palermo Roberto Lagalla.