Gli angeli dell’Annunziata Cinquanta pasti ogni giorno | Ma abbiamo bisogno di aiuto

Nella cucina dell’Annunziata, Lucilla e Donatella preparano ogni giorno circa cinquanta pasti, un impegno quotidiano che richiede solidarietà e collaborazione. Con l’aiuto di Filippo, padre della sindaca Serena Arrighi, il servizio prosegue con dedizione e cura. Un esempio di impegno comunitario che evidenzia l’importanza di sostenersi reciprocamente per offrire un pasto dignitoso a chi ne ha bisogno.

Nella cucina Lucilla e Donatella stanno preparando il pranzo. È il turno del lunedì. Filippo, padre della sindaca Serena Arrighi, servirà in sala. Oggi ci sono minestrone, insalata e pomodori, pizza del Fornaio, che tutti i lunedì ne porta quattro qualità. Esiste una realtà meravigliosa, nel cuore di Marina, dove chi non ha nulla viene accolto e rifocillato con un pasto caldo, doccia, servizio lavanderia. E’ il “Centro sociale Caritas dell’Annunziata”. "Ma non confondetela con la Caritas", ammonisce don Andrea Forni, presidente di questo centro sociale e al contempo responsabile della Caritas parrocchiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

