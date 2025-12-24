Gli angeli dell’Annunziata Cinquanta pasti ogni giorno | Ma abbiamo bisogno di aiuto

Nella cucina dell’Annunziata, Lucilla e Donatella preparano ogni giorno circa cinquanta pasti, un impegno quotidiano che richiede solidarietà e collaborazione. Con l’aiuto di Filippo, padre della sindaca Serena Arrighi, il servizio prosegue con dedizione e cura. Un esempio di impegno comunitario che evidenzia l’importanza di sostenersi reciprocamente per offrire un pasto dignitoso a chi ne ha bisogno.

FIRENZE, BASILICA SS. ANNUNZIATA. VISITA ALLA MOSTRA "ICONE SACRE" CON LA SCUOLA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI. BIMBI ALLA SCOPERTA DELL'ARTE DI SIMONE LEGNO. Progetto dell'Arcidiocesi di Lucca con la SS. Annunziata di Firenz x.com

Appuntamento con "Napolitiamo" a Torre Annunziata (NA), lunedì 29 dicembre, ore 18:00, presso il Palazzo Criscuolo, in corso Vittorio Emanuele III. Una presentazione musicata e tetralizzata, con Masaniello e Piermacchié. __________________________ - facebook.com facebook

