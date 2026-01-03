La via di Monza è nota per il numero elevato di buche che la rendono difficile da attraversare in sicurezza. Le foto testimoniano la presenza di vere e proprie cavità nel manto stradale, che aumentano i rischi per pedoni e ciclisti, soprattutto nelle ore serali. La situazione richiede interventi tempestivi per migliorare le condizioni e garantire la sicurezza di chi percorre questa strada ogni giorno.

Le foto parlano da sole. Non semplici buche ma veri e propri “crateri” che rendono pericolosa la passeggiata (o la pedalata), soprattutto la sera. Succede a Monza, in via Tevere, nel quartiere San Fruttuoso. Una denuncia che passa dai social. "Sembra Beirut"Sulla seguitissima pagina Facebook “Sei. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - La via di Monza che ha il record di buche e dove ogni giorno si rischia di cadere

