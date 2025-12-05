Benevento ufficializzato il programma dalla 21esima alla 23esima giornata | data e orario del derby contro la Casertana

Tempo di lettura: < 1 minuto La Lega Pro ha ufficializzato gli orari e le date della gare in programma dalla 21esima alla 23esima giornata mentre era già noto il calendario del primo turno del 2026. Dopo il debutto nel nuovo anno contro il Crotone al “Ciro Vigorito” lunedì 5 gennaio alle 20:30, la giornata successiva i giallorossi andranno fare visita alla Casertana domenica 11 gennaio (ore 17:30). Poi due impegni casalinghi consecutivo per la Strega contro Casarano (17 gennaio, 14:30) e Siracusa (24 gennaio, 14:30). Questo nel dettaglio il cammino dei giallorossi: 21° Turno – Casertana-Benevento (domenica 11 gennaio, 17:30) 22° Turno- Benevento-Casarano (sabato 17 gennaio, 14. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

