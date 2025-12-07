Perugia-Ternana è il giorno del derby | Cuore coraggio e amore per la maglia

È il giorno del derby. Al Curi si presentano due squadre che non figurano tra le top di categoria. Due formazioni che hanno avuto un percorso differente ma che sono accomunate dalla voglia di avere la meglio nella sfida delle sfide. Giovanni Tedesco ha il suo modo, oltre al campo, per dare un segnale alla sua squadra, per dare il messaggio di quello che è il derby Perugia- Ternana. Si presenta indossando la maglia del Grifo, quella che ha vestito a lungo in passato. Sulle spalle il numero 10 e la scritta Renzo. Un doppio messaggio al gruppo che scenderà in campo alle 14,30. “Come sapete in questi giorni è venuta a mancare una persona molto importante per Perugia e il Perugia, un mio grandissimo amico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

