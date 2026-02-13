Termoli anziani nel mirino | predatori di età in cerca di dati per truffe Allarme nel quartiere Sant’Alfonso

A Termoli, nel quartiere Sant’Alfonso, si diffonde l’allarme per una serie di truffe che coinvolgono predatori che si fingono operatori di servizi pubblici per ottenere dati personali dagli anziani. Gli uomini cercano di convincere i residenti più anziani a fornire informazioni sulla loro età e sulle condizioni di salute, con l’obiettivo di pianificare furti o truffe più elaborate. Diversi anziani hanno già raccontato di essere stati avvicinati da persone sconosciute che si presentavano come tecnici del gas o dell’Enel, ma in realtà stavano raccogliendo dettagli utili per future truffe. La paura cresce tra le famiglie,

Sant’Alfonso, Allarme Truffe: Predatori di Fiducia a Caccia di Anziani. Termoli (Molise) – Cresce la preoccupazione nel quartiere Sant’Alfonso, dove un’ondata di segnalazioni ha messo in guardia i residenti contro individui che si fingono operatori per carpire informazioni sull’età degli abitanti, in particolare degli over 80. L’obiettivo, secondo quanto emerso, sarebbe quello di individuare potenziali vittime per truffe o per una raccolta illecita di dati personali. Il Comitato di Quartiere ha immediatamente lanciato un appello alla massima prudenza, invitando i cittadini a non abbassare la guardia.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su sant alfonso

Gli anziani sono di nuovo nel mirino dei truffatori.

A via Aleardi, le segnalazioni di tentativi di furto e truffe coinvolgono spesso anziani che si trovano a fare la spesa.

Ultime notizie su sant alfonso

