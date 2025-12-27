Chi è Bruno Petrone il calciatore accoltellato a Chiaia | si sono costituiti un 15enne e un 17enne

Si chiama Bruno Petrone, il calciatore di 18 anni che è stato accoltellato a Napoli. Due ragazzini di 15 e 17 anni si sono costituiti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

