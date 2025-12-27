Svolta nell'inchiesta sul ferimento del baby calciatore Bruno Petrone nel quartiere Chiaia a Napoli: sabato pomeriggio un 15enne si è consegnato ai carabinieri ammettendo di essere. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Baby calciatore accoltellato a Napoli, si costituiscono un 15enne e un 17enne. Chi è Bruno Petrone: «È grave»

Leggi anche: Bruno Petrone accoltellato a Napoli, si consegnano un 15enne un 17enne: svolta sul ferimento del 18enne

Leggi anche: Accoltellato il calciatore 18enne Bruno Petrone: ricoverato in gravi condizioni

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Quindicenne ostaggio della baby gang, spogliato, minacciato e rapinato in corso Buenos Aires a Milano: così il padre è riuscito a salvare il ragazzo grazie al cellulare.

Baby calciatore accoltellato a Napoli, si costituiscono un 15enne e un 17enne. Chi è Bruno Petrone: «È grave» - Svolta nell'inchiesta sul ferimento del baby calciatore Bruno Petrone nel quartiere Chiaia a Napoli: sabato pomeriggio un 15enne si è consegnato ai carabinieri ammettendo di ... leggo.it