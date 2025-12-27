Baby calciatore accoltellato a Napoli si costituiscono un 15enne e un 17enne Chi è Bruno Petrone | È grave
Svolta nell'inchiesta sul ferimento del baby calciatore Bruno Petrone nel quartiere Chiaia a Napoli: sabato pomeriggio un 15enne si è consegnato ai carabinieri ammettendo di essere. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche: Bruno Petrone accoltellato a Napoli, si consegnano un 15enne un 17enne: svolta sul ferimento del 18enne
Leggi anche: Accoltellato il calciatore 18enne Bruno Petrone: ricoverato in gravi condizioni
Quindicenne ostaggio della baby gang, spogliato, minacciato e rapinato in corso Buenos Aires a Milano: così il padre è riuscito a salvare il ragazzo grazie al cellulare.
Baby calciatore accoltellato a Napoli, si costituiscono un 15enne e un 17enne. Chi è Bruno Petrone: «È grave» - Svolta nell'inchiesta sul ferimento del baby calciatore Bruno Petrone nel quartiere Chiaia a Napoli: sabato pomeriggio un 15enne si è consegnato ai carabinieri ammettendo di ... leggo.it
Bruno Petrone accoltellato a Napoli, si consegnano un 15enne un 17enne: svolta sul ferimento del 18enne - Pochi minuti fa, oggi sabato pomeriggio, un 15enne si è consegnato ai carabinieri, era accompagnato da un avvocato ... msn.com
Botte al baby calciatore dell’Ascoli: le spycam incastrano l'aggressore. Daspo di un anno - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.