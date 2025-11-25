Finto nipote in azione a Colleferro 88enne lo fa arrestare con un trucco astuto
Un 45enne della provincia di Napoli è stato arrestato a Colleferro per tentata truffa aggravata ai danni di un'anziana. Operazione dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Soldi per salvare mamma dal carcere: truffata. Vittima del raggiro un’anziana di Agnone, che ha consegnato oro e gioielli dopo una telefonata con un finto nipote. Indagano i carabinieri #IoSeguoTgr @TgrRai Vai su X
Truffano una 88enne a Fabriano, due arrestati dai carabinieri. L'esca il finto arresto del nipote. Soldi e gioielli recuperati #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
"Finto nipote" in azione a Colleferro, 88enne lo fa arrestare con un trucco astuto - Un 45enne della provincia di Napoli è stato arrestato a Colleferro per tentata truffa aggravata ai danni di un'anziana. Si legge su virgilio.it
Sventata truffa ai danni di anziani con la truffa del finto nipote: in manette 45enne - I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Colleferro, nel corso di un mirato servizio predisposto dal Comando Provinciale di Roma ... castellinotizie.it scrive
Subdolo raggiro a danno di una 88enne: finto parente riesce a entrarle in casa per rubare denaro e gioielli - La telefonata da un interlocutore che, spacciandosi per parente, le riferisce di un presunto blocco del conto corrente della madre presso l’Ufficio Postale. Si legge su msn.com