Finto nipote in azione a Colleferro 88enne lo fa arrestare con un trucco astuto

Notizie.virgilio.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 45enne della provincia di Napoli è stato arrestato a Colleferro per tentata truffa aggravata ai danni di un'anziana. Operazione dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

