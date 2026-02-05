Montoro maxi operazione dei Carabinieri | arrestato 40enne per banconote false e arnesi da scasso

I Carabinieri di Solofra hanno arrestato un uomo di 40 anni, residente ad Altavilla Irpina, trovato in possesso di banconote false e di arnesi da scasso. Durante un controllo, i militari hanno scoperto anche altri due complici, un uomo e una donna di Napoli, che sono stati denunciati. L’operazione è partita da una serie di segnalazioni e si è conclusa con l’arresto e il deferimento di tre persone, tutte ritenute coinvolte in attività illegali legate alle frodi e ai furti.

I Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno tratto in arresto un 40enne di Altavilla Irpina e deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino altre due persone (un uomo e una donna originari della provincia di Napoli), ritenute responsabili, in concorso, dei reati di.

