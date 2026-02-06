Maria Rosaria Boccia rischia il processo | Ha diffuso l' audio di una conversazione tra Sangiuliano e la moglie
Maria Rosaria Boccia e Carlo Tarallo rischiano il processo. La procura di Roma ha aperto un’indagine dopo che sono stati accusati di aver diffuso un audio di una conversazione privata tra l’ex ministro della Cultura e sua moglie. La vicenda riguarda la diffusione di dettagli sulla vita privata dei Sangiuliano, che potrebbe portare a conseguenze legali per i due indagati.
Rischiano il processo l'imprenditrice di Pompei Maria Rosaria Boccia e il giornalista Carlo Tarallo, indagati dalla Procura di Roma per "diffusione o rivelazione di informazioni" relative alla vita privata dell'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e la moglie. I fatti contestati.🔗 Leggi su Today.it
Caso Sangiuliano, chiuse le indagini sugli audio: rischio processo per Maria Rosaria Boccia e un giornalista
La Procura di Roma ha chiuso le indagini sui audio che coinvolgono Maria Rosaria Boccia e Carlo Tarallo.
Report multato da Garante della Privacy per €150mila, SkyTg24, Gente e altri per 30mila€ per "pubblicazione telefonata tra Sangiuliano e moglie sul tradimento con Maria Rosaria Boccia"
Caso Sangiuliano, pm Roma indagano su audio: rischio processo per Boccia(Adnkronos) - Rischio processo per Maria Rosaria Boccia e un giornalista per la diffusione della registrazione di una conversazione privata tra Gennaro Sangiuliano e la moglie sui canali social Facebo ... msn.com
Audio Sangiuliano, chiuse le indagini su Maria Rosaria Boccia e un giornalistaI pm capitolini contestano ad entrambi gli indagati di aver diffuso e rivelato informazioni relative alla vita privata dell'ex ministro della Cultura e la moglie. Lunedì 9 l’udienza preliminare nei co ... editorialedomani.it
