Maria Rosaria Boccia rischia il processo | Ha diffuso l' audio di una conversazione tra Sangiuliano e la moglie

Maria Rosaria Boccia e Carlo Tarallo rischiano il processo. La procura di Roma ha aperto un’indagine dopo che sono stati accusati di aver diffuso un audio di una conversazione privata tra l’ex ministro della Cultura e sua moglie. La vicenda riguarda la diffusione di dettagli sulla vita privata dei Sangiuliano, che potrebbe portare a conseguenze legali per i due indagati.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.