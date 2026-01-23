Tennis Gruppo Salvi due successi e due secondi posti

Il Gruppo Tennis Salvi ha conseguito recenti risultati di rilievo a livello nazionale, con due vittorie e due secondi posti nei tornei individuali. Questi risultati testimoniano l’impegno e la crescita degli atleti, consolidando la presenza del gruppo nel panorama tennis italiano. L’attività continua con l’obiettivo di migliorare ulteriormente le performance e promuovere lo sviluppo dei talenti.

Il gruppo tennis Salvi ha ottenuto ancora due vittorie e due secondi posti nei tornei individuali in ambito nazionale. Protagonisti i giovani Viola Accorsi, Geremia Hanau ed Emma Veronesi, che si allenano nella struttura dello Zeta club sotto la guida dei tecnici Ferdinando De Luca e Davide Ghidoni, all’interno del progetto tennistico legato all’ Azienda Salvi. Geremia, 2010 con classifica 3.2, ha conquistato il titolo nella categoria U16 presso il Tennis club Padova. Successo arrivato superando in finale il portacolori dei Comunali di Vicenza Leone Crestani, senza perdere nessun set durante l’intero torneo svolto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tennis. Gruppo Salvi, due successi e due secondi posti Leggi anche: Caniato, Piganani e Veronesi: altri successi per il Gruppo Salvi Tennis Tennis. Gruppo Salvi primo in tre tornei. Bravi Hanau, Ranieri e VeronesiIl Gruppo Tennis Salvi prosegue il suo percorso di successi, conquistando tre nuovi titoli a livello regionale e nazionale. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Colorado, valanga travolge due sciatori nel parco nazionale: salvi per un soffio; Tennis news, Australian Open 2026: notizie, risultati, match e aggiornamenti in tempo reale; Tennis. Gruppo Salvi, due successi e due secondi posti. Tennis. Gruppo Salvi, due successi e due secondi postiIl gruppo tennis Salvi ha ottenuto ancora due vittorie e due secondi posti nei tornei individuali in ambito nazionale. Protagonisti ... sport.quotidiano.net Tennis. Gruppo Salvi sugli scudi coi giovani. Tre tornei nazionali al femminileIl Gruppo tennis Salvi si affaccia alla nuova stagione con la bellezza di tre successi nazionali tutti al femminile. In questi tre mesi iniziali dalla nascita del progetto sportivo sviluppato allo ... ilrestodelcarlino.it Si è concluso il corso di avviamento al Tennis Tavolo per gli studenti della classe prima a curvatura sportiva della scuola secondaria "Paolo VI" di Pradalunga. E' stata un’esperienza molto educativa ed interessante grazie agli esperti del gruppo del tennis T - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.