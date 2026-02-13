Tendini fragili? La ricerca svela il ruolo di HIF1 nel dolore

La ricerca appena pubblicata rivela che il fattore HIF1 svolge un ruolo chiave nel dolore ai tendini, come quelli di Achille, del gomito del tennista, del ginocchio del saltatore o della spalla del nuotatore. La scoperta, condotta da un team italiano, evidenzia come questa proteina possa influenzare la fragilità dei tendini, spesso responsabile delle lesioni che colpiscono sportivi e anziani. In particolare, gli scienziati hanno analizzato campioni di tessuto tendineo e riscontrato un legame diretto tra livelli elevati di HIF1 e l'infiammazione cronica.

Dolore al tendine di Achille, gomito del tennista, ginocchio del saltatore o spalla del nuotatore: sono condizioni comuni che colpiscono sia gli sportivi sia gli adulti più anziani. Questi disturbi si sviluppano quando i tendini vengono sollecitati oltre i loro limiti, subendo tensioni ripetute nel tempo. Un team di ricercatori dell'ETH di Zurigo e dell'Ospedale Universitario Balgrist ha identificato una proteina chiave dietro questi dolori: HIF1. Questa proteina agisce come fattore di trascrizione, regolando l'attività di specifici geni nelle cellule del tendine. Studi su topi e tessuti umani hanno mostrato che livelli elevati di HIF1 causano cambiamenti strutturali nei tendini, rendendoli più fragili.