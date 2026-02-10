Nucleare | Enea pronta a giocare il ruolo di pivot per accelerare la ricerca

Questa mattina alla Camera, la presidente di Enea Mariotti ha confermato che l’ente è pronto a dare il suo contributo per accelerare lo sviluppo del nucleare in Italia. Mariotti ha detto che l’ente è favorevole alle nuove norme sul programma nazionale, aprendo la strada a una ripresa delle attività nel settore. La discussione sulla questione nucleare torna al centro del dibattito politico, con Enea che si propone come figura chiave per portare avanti il progetto.

Oltre settant’anni di storia in cui l’Enea ha sempre giocato in prima linea la partita per la ricerca sul nucleare e ora è pronta ad ampliare il proprio sforzo per accelerare il percorso. Tanto che l’ente si muove su più fronti, nazionali e internazionali. Tutti tasselli che oggi la presidente Francesca Mariotti ha illustrato nel corso di un’audizione alla Camera davanti alle commissioni congiunte Ambiente e Attività Produttive nell’ambito dell’esame dei progetti di legge in materia di energia nucleare sostenibile. «Accogliamo con favore sia il disegno di legge che pone le basi concrete per l’avvio di un programma nucleare italiano, in linea con i più alti standard internazionali e con le politiche energetiche dell’Unione Europea, sia la proposta di legge che disciplina l’adozione di linee di azione nazionali per lo sviluppo di nuove tecnologie nucleari, coerentemente con gli obiettivi proposti dall’ultimo Pniec». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

