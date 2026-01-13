La Fp-Cisl Umbria finanzia la ricerca e la cura delle persone fragili | premiata la tesi di laurea sull' Alzheimer

La Fp-Cisl Umbria sostiene la ricerca e l’assistenza alle persone fragili. Il 14 gennaio, presso l’Università di Perugia, sarà consegnato il Premio di Laurea 2025 alla dottoressa Noemi Selvi, laureata in Scienze dell’Educazione, per una tesi dedicata all’Alzheimer. Un riconoscimento importante che valorizza l’impegno nel campo della cura e dell’innovazione sociale.

La Cisl e la Federazione Nazionale dei Pensionati dell'Umbria consegneranno il Premio di Laurea 2025 - il 14 gennaio, nella sala Dessau dell'Università degli Studi di Perugia - alla dottoressa Noemi Selvi, giovane laureata in Scienze dell'Educazione, per una tesi di altissimo valore sociale e.

