Pioggia in arrivo su Napoli e provincia allerta meteo della Protezione civile

Il Centro Funzionale Multirischi della Protezione civile della Regione Campania ha emesso un’allerta meteo di colore giallo per Napoli e provincia, valida dalle 15 di oggi, domenica 4 gennaio, fino alle 15 di domani, lunedì 5 gennaio. Si prevede l’arrivo di piogge che potrebbero interessare la zona nelle prossime 24 ore. È consigliabile mantenere aggiornate le informazioni e adottare precauzioni adeguate.

Il Centro Funzionale Multirischi della Protezione civile della Regione Campania ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo di colore "giallo", valido dalle 15 di oggi domenica 4 gennaio per le 24 ore successive, ovvero fino alle 15 di lunedì 5 gennaio.L'allerta interessa le zone 1 (Piana campana.

