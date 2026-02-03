Forte vento di scirocco su Bari e provincia | allerta meteo della Protezione Civile

La Protezione Civile ha lanciato un'allerta vento forte su Bari e provincia. Il vento di scirocco sta soffiando con intensità, portando disagio e rischi per la popolazione. L’allerta è scattata alle 13 di oggi e durerà fino alle 24, invitando le persone a prestare attenzione e a limitare gli spostamenti non necessari.

In particolare, si prevedono raffiche intense provenienti da Sud. Le temperature saranno oltre la media del periodo La Protezione Civile regionale della Puglia ha emesso un'allerta meteo valida dalle 13 del 3 febbraio e per le successive 11 ore, a causa del forte vento di scirocco. In particolare, si prevedono, su Bari e provincia, raffiche intense. I venti da sud hanno portato un rialzo delle temperature su valori decisamente poco invernali, specie di notte, che resteranno tali anche per i prossimi giorni. Nel dettaglio, le massime, secondo gli esperti di 3BMeteo, saranno tra i 17 e i 19 gradi della giornata di mercoledì.🔗 Leggi su Baritoday.it

La Protezione Civile regionale ha prorogato fino a mezzogiorno di lunedì 12 gennaio l'allerta meteo su Bari e provincia, a causa di forti venti e mareggiate.

