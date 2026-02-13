Telecamere a Spinetoli ne arrivano altre cinque

A Spinetoli sono state installate cinque nuove telecamere di sorveglianza, con l’obiettivo di aumentare il controllo del territorio dopo alcuni episodi di vandalismo che hanno preoccupato i residenti. Questa seconda fase di potenziamento include anche l’installazione di dispositivi Ocr per migliorare la rilevazione di targhe e situazioni sospette. La decisione arriva dopo un confronto tra l’amministrazione comunale e le forze dell’ordine, che hanno evidenziato la necessità di strumenti più efficaci per garantire la sicurezza urbana.

Nei prossimi giorni il Comune di Spinetoli procederà al potenziamento del sistema di videosorveglianza con l'installazione di nuove telecamere ad alta definizione e l'aggiornamento delle infrastrutture tecnologiche a supporto. Alle 15 telecamere già operative sul territorio se ne aggiungeranno altre 5, che saranno collocate in punti ritenuti strategici: presso la Chiesa di San Pio, al Campo Sportivo Renè Vagnoni, al Parco La Pinetina (dove ne saranno installate due) e nel parcheggio di via Manzoni.