Manfredi | A Napoli abbiamo 1.200 telecamere attive il 95% funziona Ne arriveranno presto altre 350

Nel comune di Napoli sono attive circa 1.200 telecamere, con un tasso di funzionamento del 95%. A breve, verranno implementate ulteriori 350 unità per migliorare la copertura e la sicurezza sul territorio. Questa rete di sorveglianza rappresenta uno strumento importante per monitorare e garantire la sicurezza pubblica in città.

"Nel comune di Napoli abbiamo 1.200 telecamere attive, al momento abbiamo il 95% delle telecamere che funzionano. Il tema non è metterle, ma garantire la manutenzione e l'alimentazione elettrica che nel passato non era stato garantito". Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, al termine del.

