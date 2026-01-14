Addio a jeans e gonne: il cambio di stagione invita a rinnovare il proprio stile senza dover necessariamente acquistare nuovi capi. Per affrontare i mesi freddi con freschezza e personalità, basta saper valorizzare le proprie scelte e giocare con abbinamenti semplici e pratici. Un approccio sobrio e consapevole permette di ottenere un aspetto curato, senza ricorrere a acquisti impulsivi o eccessivi.

V ietato annoiarsi. Per restituire grinta e freschezza al guardaroba della stagione fredda non sarà necessario ricorrere a una sessione straordinaria di shopping. Al contrario, basterà iniziare ad indossare in modo diverso uno dei capisaldi dell’armadio, il maglione di lana da donna. Leggero ma d’impatto: 5 outfit eleganti e moderni con il maglione mohair X Nell’ Inverno 202526 il classico e intramontabile pullover abbandona dunque la prevedibilità, dicendo addio, almeno per il momento, ai jeans, ai pantaloni sartoriali e alle gonne di ogni forma e lunghezza. Nelle prossime settimane, non a caso, il maglione di lana donna si appresta a rivoluzionare tubini, abiti midi o mini, chemisier e vestiti da gran sera, dando così forma a look inediti e ricercati. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Jeans e gonne addio

Leggi anche: Gonne e Jeans: Scopri le Ultime Tendenze per un Look Perfetto e alla Moda

Leggi anche: 7 gonne perfette per il guardaroba invernale

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Tendenze Primavera/Estate 2023: addio mini, la gonna di jeans ora si porta lunga e con lo spacco - La gonna di jeans è la tendenza della Primavera/Estate 2023 ma non si indossa più in versione mini: da Blumarine a Etro, le passerelle riscoprono le gonne lunghe, da indossare di giorno e di sera. fanpage.it

Gonna jeans lunga, il must have di tendenza per la primavera/estate 2023, per un look assolutamente cool - La primavera è in arrivo e con lei, tra novità e conferme, anche la voglia di sfoggiare dei look in perfetta tendenza moda primavera/estate. alfemminile.com

Camilla dice addio agli abiti bon-ton e indossa i jeans skinny: perché il look è rivoluzionario - ton ogni volta che è apparsa di fronte i riflettori: abiti midi colorati, décolleté col tacco medio, cappotti in tinta e ... fanpage.it

Le 10 sneakers più comode ed eleganti | Moda donna 2026

Da sabato 10 gennaio torna la vendita speciale di vestiti... € ! Tra gonne, jeans, camicette e golfini passa a trovarci nel negozio di Insieme in via B. Dalla Scola 255, Vicenza. #insieme #abbigliamento #sconti #vice - facebook.com facebook