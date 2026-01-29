Teatro Verdi di San Severo stagione 2025 2026 | in scena Massimo Ghini con ' Il vedovo'
Questa sera al Teatro Verdi di San Severo va in scena Massimo Ghini con lo spettacolo 'Il vedovo'. La stagione teatrale 20252026, promossa dal Comune di San Severo con Puglia Culture, continua a portare sul palco attori di rilievo. La sala si riempie di pubblico pronto a seguire la commedia, mentre Ghini si prepara a interpretare il suo personaggio con energia e passione.
Prosegue la stagione teatrale 2025-2026 organizzata dal Comune di San Severo in collaborazione con Puglia Culture. Martedì 3 febbraio al Teatro Comunale Giuseppe Verdi (porta alle 20.30, sipario alle 21) Massimo Ghini, Galatea Ranzi portano in scena ‘Il vedovo’, tratto dal film di Dino Risi, con.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Approfondimenti su Teatro Verdi San Severo
La stagione del teatro Pirandello entra nel vivo: in scena Massimo Ghini con "Il vedovo"
Teatro Verdi di San Severo, stagione 2025/2026: in scena Michele Riondino con 'Art'
Il Teatro Verdi di San Severo ospita lunedì 19 gennaio alle 21 lo spettacolo ‘Art’, scritto da Yasmina Reza, con Michele Riondino, Michele Sinisi e Daniele Parisi.
Ultime notizie su Teatro Verdi San Severo
Argomenti discussi: San Severo: al Teatro Verdi LA VEDOVA SCALTRA con Caterina Murino.; Il pestifero Gian Burrasca si racconta sul palco del Verdi; Elena Di Cioccio al Teatro Verdi con ProPositiva 2.0; A 125 anni dalla morte di Giuseppe Verdi, una visita guidata 'speciale' a teatro.
SAN SEVERO San Severo: al Teatro Verdi arriva Massimo Ghini con ‘Il Vedovo’In scena Ghini insieme a Galatea Ranzi in Il Vedovo, tratto dal celebre film di Dino Risi, adattato da Ennio Coltorti e Gianni Clementi ... statoquotidiano.it
SAN SEVERO San Severo, questo pomeriggio Open Day per il supporto ai pazienti oncologiciSi terrà l’Open Day dedicato alla presentazione delle attività di supporto per pazienti oncologici e caregiver ... statoquotidiano.it
BEATRICE VENEZI SARÀ VENERDÌ 30 GENNAIO AL TEATRO VERDI DI TRIESTE PER DIRIGERE LA PRIMA DELL'OPERA "ASCESA E CADUTA DELLA CITTÀ DI MAHAGONNY" x.com
Alessandro Frontoni su Fare un fuoco. Echi dal Teatro Verdi di Busseto. #lagazzettadiparma #francesconiccolini #luigidelia #jacklondon Teatri di Bari Kismet la città del teatro facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.