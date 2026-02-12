Continua la rassegna Sciroppo di Teatro due spettacoli per bambini in scena a Nonantola e a Sassuolo

Prosegue a Nonantola e Sassuolo la rassegna “Sciroppo di Teatro”. Domenica 15 febbraio alle 17, al Teatro Troisi di Nonantola, la compagnia Il Teatro del Buratto porta in scena uno spettacolo per bambini, intitolato

Al Teatro Troisi di Nonantola prosegue la rassegna di Teatro per famiglie. Domenica 15 febbraio alle ore 17 la compagnia Il Teatro del Buratto CSS Teatro stabile di Innovazione FVG presenta "Ti vedo. La leggenda del basilisco": una narratrice emerge da una grande gonna rossa e racconta di una strega e del suo basilisco. Una storia di coraggio e astuzia adatta dai 4 anni di età. Dedicato ai bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni, il progetto si fonda su un presupposto centrale: la cultura come elemento fondamentale per la salute e il benessere delle persone. Domenica 15 febbraio la rassegna di teatro per famiglie promossa da Sciroppo di Teatro® è di scena anche al Teatro Carani di Sassuolo ("L’omino del pane e l’omino della mela", ore 16).🔗 Leggi su Modenatoday.it

