Task force di Amia pronta ad entrare in azione dopo la sfilata del Venardì Gnocolar

La task force di Amia si prepara ad entrare in azione dopo la sfilata del Venardì Gnocolar, che ha lasciato le strade piene di coriandoli e stelle filanti. La pulizia sarà più efficace, grazie a un intervento organizzato che coinvolgerà decine di operatori specializzati. Per la prima volta, il Comune ha deciso di intervenire in modo coordinato, con mezzi e personale dedicato esclusivamente alla rimozione dei rifiuti dei festeggiamenti. La decisione è arrivata dopo anni di proteste di residenti e commercianti, che chiedevano interventi più rapidi e mirati. La task force si muoverà subito

Sfileranno in chiusura del tradizionale corteo, ripristinando la pulizia delle strade da migliaia e migliaia di coriandoli, stelle filanti e tutto ciò che si accumula durante la manifestazione. Il centro città si prepara a festeggiare in allegria il Venerdì Gnocolar e Amia ha predisposto una task force straordinaria per far fronte alla pulizia degli spazi dopo la sfilata, che quest'anno avrà un tracciato diverso rispetto agli anni precedenti, snodandosi da Borgo Trento a San Zeno, attraversando l'Adige su Ponte della Vittoria. La task force è composta da oltre una trentina di operatori, per la maggior parte concentrata in coda al corteo.