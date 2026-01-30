La sfilata del Venardì Gnocolar si farà | il Tar respinge il ricorso del Comitato Bacanal del Gnoco

Questa mattina il Tar del Veneto ha respinto il ricorso del Comitato Bacanal del Gnoco e confermato che la sfilata del “Venardì Gnocolar” si terrà regolarmente. La decisione mette fine a settimane di polemiche e permette agli organizzatori di andare avanti con l’evento, che rappresenta una tradizione molto sentita in città.

L'attesa sentenza del Tar del Veneto è finalmente arrivata questa mattina, venerdì 30 gennaio, salvando di fatto la sfilata del "Venardì Gnocolar". Il ricorso proposto dal Comitato Bacanal del Gnoco contro la determinazione del 23 dicembre scorso adottata dalla giunta comunale di Verona, che conferiva la facoltà di organizzare la sfilata carnevalesca al Comitato Festa della Renga, è stato infatti respinto. Così non è stato e, dunque, fatta salva la facoltà d'intraprendere nuove iniziative legali da parte del Comitato Bacanal del Gnoco per tutelare le proprie ragioni, la sfilata del 13 febbraio dovrebbe svolgersi senza ulteriori incertezze.

