Nero Norcia le date dell' edizione 2026
È tra le manifestazioni più longeve d’Italia dedicate al tartufo nero pregiato, rassegna agroalimentare e vetrina nazionale per le produzioni di eccellenza locali. Torna Nero Norcia, mostra mercato nazionale del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici, che si svolgerà come di consueto in due. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
62ª edizione per la Mostra mercato nazionale del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici Torna Nero Norcia dal 20 al 22 febbraio e dal 27 al primo marzo Il vicesindaco Antonio Duca: “Evento molto atteso che fa parte della storia della nostra comunità” (AVIne - facebook.com Vai su Facebook
59/a edizione di Nero Norcia dal 25 febbraio al 5 marzo - Per la sua 59/a edizione Nero Norcia si arricchisce di nuovi partner e andrà in scena non più solo nei weekend, ma dal 25 febbraio al 5 marzo con eventi e appuntamenti ... Da ansa.it
Nero Norcia, dal 21 febbraio la 61/a edizione - Si terrà dal 21 al 23 febbraio e dal 28 febbraio al 2 marzo l'edizione numero 61 di Nero Norcia, la mostra mercato nazionale del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici. Riporta ansa.it
Al via Nero Norcia, la mostra mercato del tartufo e dei prodotti tipici - Taglio del nastro per la 60esima edizione di Nero Norcia, la mostra mercato nazionale del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici, in programma per due weekend da venerdì 23 a domenica 25 febbraio ... Come scrive rainews.it