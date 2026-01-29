Se anche le macellerie storiche si piegano alla moda del vegan…

A Roma, vicino a Santa Maria della Maddalena, la Macelleria Angelo Feroci resiste all’onda del vegan. È un punto di riferimento per chi ama la carne e non vuole rinunciare alle tradizioni. Nonostante la crescente diffusione delle diete vegetariane e vegane, il negozio storico continua a richiamare clienti di generazioni. I passanti spesso si fermano a guardare le affettature e i tagli esposti, testimoni di un mestiere che si tramanda da decenni. La bottega rappresenta ancora un pezzo di storia, anche se il vento del cambiamento

Nel cuore di Roma, a due passi dalla chiesa barocca di Santa Maria della Maddalena, la Macelleria Angelo Feroci è un monumento vivente, un tempio sacro per i «carnivori». Piastrelle in marmo di Carrara alternate a rombi neri, pareti rivestite di marmo grigio fino a due metri d’altezza, ganci a forma di corna che spuntano verso il soffitto. Il banco policromo racconta un’epoca in cui servire la carne era un rito, non una «colpa». Angelo Feroci la fondò ai primi del Novecento, guadagnandosi diplomi all’Esposizione Universale di Londra nel 1924 e alla Fiera Internazionale di Roma «per carne macellata di finissima qualità». 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Se anche le macellerie storiche si piegano alla moda del vegan… Approfondimenti su Roma Maddalena Alla Madonna delle Grazie ‘Virgo Fidelis’: l’esortazione alla fedeltà anche se è un valore ormai fuori moda ?Gelati alla buvette della Camera, apre l'angolo "icecream": sei gusti, anche vegan e senza glutine. Quanto costa la coppetta Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Roma Maddalena Argomenti discussi: Segno dei tempi. Una tra le più storiche macellerie di Roma ora prepara pure burger vegani. Segno dei tempi. Una tra le più storiche macellerie di Roma ora prepara pure burger vegani per approfondire leggi l'articolo qui: x.com Imprese centenarie protagoniste della vita di Milano e punto di riferimento per la comunità. 110 di queste attività storiche, aperte almeno dal 1925, tra cui panetterie, pasticcerie, macellerie, farmacie, negozi di abbigliamento, gioiellerie, orologerie, librerie, bar facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.