Anche in Trentino la destra ha scelto una donna | Francesca Gerosa nuovo presidente provinciale di FdI

Francesca Gerosa è la nuova presidente di Fratelli d’Italia del Trentino. Lo ha deciso il congresso provinciale del partito che nella tarda serata di ieri ha concluso lo spoglio dei voti. L’attuale assessore provinciale a istruzione e cultura si è affermata con il 68 per cento con 314 voti, doppiando lo sfidante, l’ex consigliere comunale Cristian Zanetti, che si è fermato a 145 voti (il 32%). Messaggio a Fugatti: ci sentiranno arrivare. In totale i votanti sono stati 466 su 831 aventi diritto. «Noi lavoriamo fedelmente alla nostra coalizione e al nostro presidente Fugatti e sarà così fino al 2028 ma non ci faremo più mettere i piedi in testa da nessuno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

