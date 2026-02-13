Tapparelle giù di giorno nonostante sia agli arresti domiciliari | scatta il controllo è assente

Un giovane di 23 anni, sottoposto agli arresti domiciliari, ha scatenato l’attenzione delle forze dell’ordine dopo aver lasciato le tapparelle abbassate durante le ore diurne. La polizia aveva effettuato un controllo nella sua abitazione a Ferrara il 27 gennaio, ma lui non si trovava in casa. Quando gli agenti hanno scoperto che era assente, hanno deciso di intervenire immediatamente. La sua fuga e il mancato rispetto delle restrizioni hanno portato gli investigatori a prendere misure più severe, finendo con il suo arresto e il suo trasferimento in carcere.

Assente al controllo, finisce in carcere. Lo scorso 27 gennaio, una pattuglia di carabinieri di Ferrara impegnata in un servizio di controllo del territorio si era recata presso l'abitazione di un 23enne, residente in città, sottoposto ali arresti domiciliari (essendo stato condannato in primo grado a tre anni di reclusione per tentata estorsione da Tribunale di Ferrara e confermata in Appello nel luglio dello scorso anno). Giunti presso la porta dell'abitazione, i militari si sono però resi immediatamente conto che qualcosa non andava: stranamente infatti, nonostante fosse pieno giorno, le tapparelle erano tutte abbassate.