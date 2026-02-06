il figlio del rapinatore agli arresti domiciliari

Rayan Massa, il figlio di Adamo Massa, è stato messo agli arresti domiciliari. L’adolescente, 18 anni e senza precedenti penali, ha ricevuto la misura dopo la morte del padre, avvenuta durante una rapina il 14 gennaio a Lonate Pozzolo. La famiglia si trova al centro dell’attenzione, mentre si attendono ulteriori sviluppi sull’indagine.

È agli arresti domiciliari Rayan Massa, 18 anni, incensurato, figlio di Adamo Massa, il rapinatore di 37 anni morto dopo essere stato ferito durante il colpo del 14 gennaio scorso a Lonate Pozzolo. Il fermo nei suoi confronti è stato convalidato, ma il giovane è stato immediatamente scarcerato: il giudice per le indagini preliminari ha infatti disposto per lui i domiciliari. Secondo gli inquirenti, il 18enne avrebbe avuto il ruolo di complice del padre, insieme a un terzo uomo tuttora ricercato, nella tentata rapina in abitazione ai danni di Jonathan Rivolta, 33 anni, che ha poi ferito mortalmente Adamo Massa con un coltello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

A Lonate Pozzolo, il giudice ha deciso di non mandare in carcere Rayan Massa, il figlio del rapinatore.

Il 18enne continua a negare l'ingresso in casa. La gip Anna Giorgetti ha convalidato il fermo del figlio del rapinatore ucciso, disponendo però la scarcerazione in favore della detenzione domiciliare, che sconterà in una abitazione del torinese facebook

