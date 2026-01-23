Le selezioni territoriali di pallavolo del Comitato Levante continuano in vista del Trofeo dei Territori, in programma il 7 giugno al

Proseguono le selezioni territoriali di pallavolo del Comitato Levante in preparazione al Trofeo dei Territori in programma il 7 giugno presso il " PalaMariotti ". Procede quindi il duro lavoro degli allenatori, da una parte Giacomo Materno e Federico Garibaldi che guidano la rappresentativa maschile, e dall’altra Andrea Carli Andrea e Cristian Perri che seguono quella femminile (nella foto), che hanno il compito di visionare e selezionare gli atleti del territorio che parteciperanno ad evento così importante. L’obiettivo dei selezionatori non è soltanto quello di creare squadre competitive, ma anche quello di favorire una solida integrazione tra atleti provenienti da diverse società. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il Trofeo dei Territori. Ecco le selezioni spezzine

