Miss Mamma Italiana alle selezioni di Collegno premiata anche una novarese
C'è anche una novarese tra le mamme premiate a Collegno, nel torinese, durante la selezione per l'edizione 2026 del concorso di Miss Mamma Italiana.Il concorso nazionale di bellezza e simpatia, giunto quest'anno alla sua 33esima edizione e curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti, è riservato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
