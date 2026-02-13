Tapiro a Carlo Conti per il caso Pucci accusa da Striscia al Sanremo filogovernativo | Mica chiedo cosa voti

Carlo Conti si è difeso dalle polemiche scatenate da Striscia la Notizia, che lo aveva accusato di aver fatto un caso Pucci troppo filo-governativo al Festival di Sanremo. Il conduttore ha spiegato di sentirsi dispiaciuto, sia per Pucci che per la sua persona, senza entrare troppo nel merito delle critiche. La puntata si conclude con un tapiro consegnato a Conti, che ha preferito mantenere un tono pacato e diretto.

Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d'oro di Striscia la notizia a Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, Motivo del "riconoscimento": le polemiche su Andrea Pucci, il comico che l'avrebbe dovuto affiancare all'Ariston ma che si è ritirato a causa delle critiche. "Non mi sento attapirato per quello che è successo", ha detto il presentatore. Il tapiro a Carlo Conti Alla consegna del tapiro d'oro, Carlo Conti ha sottolineato di non essere attapirato ma dispiaciuto per l'artista e per l'uomo riguardo al passo indietro fatto da Andrea Pucci. Staffelli ha chiesto al conduttore se avesse dato un'occhiata ai social del comico e la risposta è stata no.

