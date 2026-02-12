Striscia tapiro a Carlo Conti dopo le polemiche su Pucci Poi la replica ad Al Bano | Non ho scelto la sua canzone

La consegna del Tapiro d’Oro a Carlo Conti ha acceso le polemiche in tv. Dopo aver ricevuto il premio, il conduttore ha replicato alle accuse di Al Bano, precisando di non aver scelto la canzone di Pucci. La scena si è svolta in un clima di tensione, mentre lo stesso Conti si prepara a tornare a Sanremo tra pochi giorni.

Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia, ha consegnato la statuetta del tg satirico al conduttore del Festival di Sanremo Dopo Fiorello, Zalone-Nunziante e Laura Pausini, stasera il tapiro d'oro di Striscia la Notizia è finito nelle mani di Carlo Conti, che tra pochissimi giorni ritornerà alla conduzione del Festival di Sanremo. Ed è proprio a Sanremo che l'inviato del tg satirico Valerio Staffelli ha raggiunto il conduttore e direttore artistico per consegnargli il famoso premio dorato. Il motivo? Al centro le polemiche dopo l'annuncio di Andrea Pucci come co-conduttore sul palco dell'Ariston.🔗 Leggi su Today.it

Questa sera, la nuova puntata di Striscia La Notizia si apre con la consegna del Tapiro d'Oro a Carlo Conti.

