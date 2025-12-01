Doppio incidente a Chiuro e Piantedo | traffico in tilt sulla Statale 38

Doppio incidente e traffico in tilt nel tardo pomeriggio odierno sulla Statale 38.A ChiuroNel territorio comunale di Chiuro, in località Giardini si è verificato poco dopo le 18,30 un tamponamento che ha coinvolto due auto che viaggiavano in direzione Tirano: una Fiat Croma e una Fiat Punto con. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Altre letture consigliate

Pistoia. Doppio incidente in A11, tre persone ferite - facebook.com Vai su Facebook

Civitanova, doppio incidente questa mattina in superstrada in direzione mare - Il primo è avvenuto verso le 6 quando un uomo alla guida di una Fiat Panda ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato ... Secondo corriereadriatico.it