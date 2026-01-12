Incidente sul Raccordo Avellino-Salerno | traffico in tilt e soccorsi in azione

Questa sera si è verificato un incidente sul Raccordo Avellino-Salerno, con conseguenti rallentamenti e disagi al traffico. Sul posto sono intervenuti i servizi di soccorso per gestire la situazione e garantire la sicurezza degli automobilisti. La circolazione risulta temporaneamente rallentata, e si consiglia di prestare attenzione alle indicazioni delle forze dell’ordine e di pianificare eventuali percorsi alternativi.

Questa sera si è verificato un incidente sul Raccordo Avellino-Salerno, causando rallentamenti e disagi alla circolazione. Sul luogo dell'evento sono intervenute tre ambulanze, impegnate nei soccorsi.Situazione aggiornamenti su feriti e causeAl momento non sono stati diffusi dettagli sul numero.

