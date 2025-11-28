Talking Heads esce oggi l’album compilation Tentative Decisions
È uscito oggi, per il Black Friday del Record Store Day 2025, l’album compilation Tentative Decisions, nel quale i Talking Heads hanno riunito incisioni, materiale inedito e alcune rarità. Il disco comprende demo di canzoni in seguito inserite nelle tracklist dei primi due album della band, Talking Heads: 77, del 1977, e More Songs About Buildings and Food, del 1978. Presente anche una registrazione live di Artists Only effettuate al Lower Manhattan Ocean Club e versioni alternative Psycho Killer e Warning Sign, attribuite agli Artistics, il primo gruppo di David Byrne e Chris Frantz. L’edizione in vinile sarà disponibile solo nei negozi di dischi che aderiscono all’iniziativa, a partire da venerdì 28 novembre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Da domani i Talking Heads torneranno sgli scaffali dei negozi indipendenti con una compilation di inediti destinata al Black Friday del Record Store Day 2025 - facebook.com Vai su Facebook
Talking Heads, domani un album di demo, rarità e live. Tracklist rockol.it/news-755641/ta… Vai su X
Talking Heads, domani un album di demo, rarità e live. Tracklist - I Talking Heads hanno raccolto alcune rarità in un nuovo album compilation per il Black Friday del Record Store Day 2025. Secondo rockol.it
Talking Heads: il ritorno con un nuovo album di demo, rarità e live - I Talking Heads tornano sugli scaffali dei negozi indipendenti con una compilation di inediti destinata al Black Friday del Record Store Day 2025. Si legge su ondarock.it
Talking Heads: esce un cofanetto “allargato” del secondo disco - Una Super Deluxe Edition ampliata del secondo album dei Talking Heads, “More Songs About Buildings and Food”, includerà dischi di outtakes in studio e registrazioni dal vivo del periodo. Riporta rockol.it