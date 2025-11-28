È uscito oggi, per il Black Friday del Record Store Day 2025, l’album compilation Tentative Decisions, nel quale i Talking Heads hanno riunito incisioni, materiale inedito e alcune rarità. Il disco comprende demo di canzoni in seguito inserite nelle tracklist dei primi due album della band, Talking Heads: 77, del 1977, e More Songs About Buildings and Food, del 1978. Presente anche una registrazione live di Artists Only effettuate al Lower Manhattan Ocean Club e versioni alternative Psycho Killer e Warning Sign, attribuite agli Artistics, il primo gruppo di David Byrne e Chris Frantz. L’edizione in vinile sarà disponibile solo nei negozi di dischi che aderiscono all’iniziativa, a partire da venerdì 28 novembre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Talking Heads, esce oggi l’album compilation “Tentative Decisions”