svizzera referendum per limitare la popolazione a 10 milioni

In Svizzera, il governo ha indetto un referendum per limitare la popolazione a 10 milioni di abitanti, proponendo restrizioni ai nuovi ingressi, tra cui richiedenti asilo e ricongiungimenti familiari, come misura per contenere la crescita demografica.

“No a una Svizzera da 10 milioni” è questo lo slogan con cui il Partito Democratico Svizzero (Udc), di estrema destra, ha promosso il referendum che si terrà il prossimo 10 giugno e potrebbe avere forti ripercussioni sul Paese. La popolazione elvetica sarà chiamata alle urne per votare per limitare a un massimo di 10 milioni la popolazione residente. Nel caso in cui l’iniziativa, osteggiata dal governo e Parlamento, dovesse passare il voto popolare, questa scatterebbe già al superamento dei 9,5 milioni di abitanti. Verrebbero imposte restrizioni ai nuovi ingressi, compresi richiedenti asilo e ricongiungimenti familiari. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Il 14 giugno in Svizzera si vota un referendum per fissare a 10 milioni il tetto alla popolazione entro il 2050, una proposta promossa da gruppi conservatori che temono un aumento eccessivo della crescita demografica.

In Svizzera si avvicina un referendum che potrebbe limitare la popolazione a dieci milioni di persone.

Switzerland’s Population Cap Vote: Could 10 Million Stop Growth

