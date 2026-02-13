Perché in Svizzera ci sarà un referendum per limitare la popolazione a 10 milioni

Il 14 giugno in Svizzera si vota un referendum per fissare a 10 milioni il tetto alla popolazione entro il 2050, una proposta promossa da gruppi conservatori che temono un aumento eccessivo della crescita demografica.

Il 14 giugno in Svizzera si vota un referendum per fissare a 10 milioni il tetto alla popolazione entro il 2050. Promossa dall’Unione Democratica di Centro, la proposta mira soprattutto a limitare l’immigrazione. Ma non pochi sono in disaccordo, soprattutto per i possibili effetti sull'economia e per gli accordi con l’Ue.🔗 Leggi su Fanpage.it

