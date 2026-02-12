In Svizzera si avvicina un referendum che potrebbe limitare la popolazione a dieci milioni di persone. L’obiettivo è ridurre l’immigrazione, un tema molto dibattuto nel paese. Per ora, l’iniziativa riceve supporto dall’opinione pubblica, ma trova opposizione tra le grandi aziende che temono ripercussioni sull’economia. La decisione potrebbe cambiare profondamente il volto dello stato elvetico.

Il prossimo 14 giugno in Svizzera si terrà un referendum per decidere se limitare la popolazione del paese a 10 milioni di persone entro il 2050 (oggi gli abitanti della Svizzera sono circa 9,1 milioni). È una proposta estremamente inusuale, dovuta anche alla crescente ostilità in Svizzera (e non solo) all’aumento dei flussi migratori. Se approvata, la proposta obbligherà il governo a fare in modo che il limite venga rispettato. Non chiarisce come: secondo i sostenitori del referendum, dovrebbe farlo cambiando le ll’immigrazione, limitando il numero dei richiedenti asilo e dei ricongiungimenti familiari, rendendo più difficile per gli stranieri ottenere la residenza permanente o rivedendo gli accordi di libera circolazione che il paese ha stretto con l’Unione Europea (di cui non fa parte). 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - In Svizzera ci sarà un referendum per limitare la popolazione a 10 milioni di persone





