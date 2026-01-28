La fortuna bacia la Toscana Colpacci a Lotto e Gratta e Vinci il sei al Superenalotto da 112 milioni mancato per un numero

La Toscana si conferma terra di fortuna. Negli ultimi giorni, diversi giocatori sono riusciti a portarsi a casa somme significative. Ad Arezzo, un anonimo ha acquistato un biglietto da 5 euro della serie “Miliardario” e ha vinto 500mila euro. Nel frattempo, altri hanno colpito con il Lotto e il Gratta e Vinci, mentre il Superenalotto sfiora un jackpot da 112 milioni di euro, ma il “sei” manca di un solo numero.

Firenze, 28 gennaio 2026 – Raffica di vincite in Toscana negli ultimi giorni. Ad Arezzo un anonimo giocatore ha comprato un biglietto da 5 euro della serie "Miliardario" che ha fruttato un premio da 500mila euro. Un colpaccio messo a segno il 21 gennaio alla tabaccheria Orlandi di via Romana. E pensare che solo poche settimane fa, sempre ad Arezzo, un altro giocatore aveva comprato un Gratta e Vinci della serie "Turista per sempre" vincendo il jackpot: un biglietto comprato in una tabaccheria di via Trasimeno che ha portato al giocatore un premio totale di oltre 1,8 milioni di euro con il Gratta e Vinci "Turista per Sempre", uno dei tagliandi più ambiti dagli appassionati.

