La fortuna bacia la Toscana Colpacci a Lotto e Gratta e Vinci il sei al Superenalotto da 112 milioni mancato per un numero

Da lanazione.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Toscana si conferma terra di fortuna. Negli ultimi giorni, diversi giocatori sono riusciti a portarsi a casa somme significative. Ad Arezzo, un anonimo ha acquistato un biglietto da 5 euro della serie “Miliardario” e ha vinto 500mila euro. Nel frattempo, altri hanno colpito con il Lotto e il Gratta e Vinci, mentre il Superenalotto sfiora un jackpot da 112 milioni di euro, ma il “sei” manca di un solo numero.

Firenze, 28 gennaio 2026 – Raffica di vincite in Toscana negli ultimi giorni. Ad Arezzo un anonimo giocatore ha comprato un biglietto da 5 euro della serie “Miliardario” che ha fruttato un premio da 500mila euro. Un colpaccio messo a segno il 21 gennaio alla tabaccheria Orlandi di via Romana. E pensare che solo poche settimane fa, sempre ad Arezzo, un altro giocatore aveva comprato un Gratta e Vinci della serie “Turista per sempre” vincendo il jackpot: un biglietto comprato in una tabaccheria di via Trasimeno che ha portato al giocatore un premio totale di oltre 1,8 milioni di euro con il Gratta e Vinci “Turista per Sempre”, uno dei tagliandi più ambiti dagli appassionati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

la fortuna bacia la toscana colpacci a lotto e gratta e vinci il sei al superenalotto da 112 milioni mancato per un numero

© Lanazione.it - La fortuna bacia la Toscana. Colpacci a Lotto e Gratta e Vinci, il “sei” al Superenalotto da 112 milioni mancato per un numero

Approfondimenti su Toscana Vincite

La fortuna bacia Pontassieve: 2 milioni di euro con un Gratta e Vinci, caccia al vincitore

Ieri in Campania: Gratta e Vinci, la fortuna bacia il Sannio. Lotto di mozzarella ritirato dal commercio

Ecco un’introduzione che risponde alle tue richieste: Le principali notizie di ieri in Campania includono un episodio di fortuna legato al Gratta e Vinci nel Sannio e il ritiro dal mercato di un lotto di mozzarella.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Toscana Vincite

Argomenti discussi: La fortuna bacia la Brianza: vinti 13mila euro a 10eLotto; La fortuna bacia la Marsica, Lotto: ad Avezzano colpo da 25mila euro; Lotto, la fortuna bacia la Toscana: doppietta da 30mila euro; La fortuna bacia Carbonia: operaio punta 6 euro al lotto, ne vince 13mila.

la fortuna bacia laLotto, la fortuna bacia la Toscana: doppietta da 30mila euroUn po’ di fortuna in Toscana che va a segno con il Lotto. 055firenze.it

la fortuna bacia laLa fortuna bacia la Marsica, Lotto: ad Avezzano colpo da 25mila euroAvezzano. La fortuna bacia la Marsica, Lotto: ad Avezzano colpo da 25mila euro. Il Lotto sorride all’Abruzzo. Nell’ultimo concorso, come ... marsicalive.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.